Жена Бондарчука исчезла после слухов о её связи с Иваном Ургантом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режиссер Фёдор Бондарчук посетил показ фильма «Сердца Пармы» был своей супруги. Мероприятие было посвящено памяти актера Сергея Пускепалиса, который погиб в результате ДТП на прошлой неделе, 20 сентября

Как отмечается, примечательным стало то, что Бондарчук снова появился в гордом одиночестве без своей жены Паулины Андреевой. Пара уже давно не радовала своим присутствием.

Тем не менее Woman.ru спешит успокоить, что жена режиссера занята личными проектами, а также уделяет своему много времени материнству - сыну Бондарчука полтора года, однако накануне некоторые сообщали о тайной связи Андреевой с Иваном Ургантом.

Напомним, фильм «Сердце Пармы», который посетил Бондарчук, стал последней работой в карьере Пускепалиса, который скончался в результате дорожно-транспортного происшествия 20 сентября.