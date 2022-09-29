Жена Бондарчука исчезла после слухов о её связи с Иваном Ургантом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Режиссер Фёдор Бондарчук посетил показ фильма «Сердца Пармы» был своей супруги. Мероприятие было посвящено памяти актера Сергея Пускепалиса, который погиб в результате ДТП на прошлой неделе, 20 сентября
Как отмечается, примечательным стало то, что Бондарчук снова появился в гордом одиночестве без своей жены Паулины Андреевой. Пара уже давно не радовала своим присутствием.
Тем не менее Woman.ru спешит успокоить, что жена режиссера занята личными проектами, а также уделяет своему много времени материнству - сыну Бондарчука полтора года, однако накануне некоторые сообщали о тайной связи Андреевой с Иваном Ургантом.
Напомним, фильм «Сердце Пармы», который посетил Бондарчук, стал последней работой в карьере Пускепалиса, который скончался в результате дорожно-транспортного происшествия 20 сентября.