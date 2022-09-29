Около 30 человек погибли при украинском обстреле колонны с беженцами под Харьковом Фото: REUTERS

По предварительным данным, примерно 30 человек погибли при украинском обстреле колонны с беженцами в Харьковской области. Об этом сказал РИА Новости глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, уточнив, что экстренные службы не могут вывезти тела из-за обстрелов Вооруженных вил Украины (ВСУ).

«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», - заявил глава представительства ЛНР, отметив также, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак украинских войск.

Кроме того, в эфире телеканала «Россия 24» Мирошник заявил, что с началом активных боевых действия на территории Харьковской области, однако количество людей, «которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось».