Лопырева не стала отрицать слухи о романе с мужем певицы Нюши Игорем Сивовым

Кинотеатр ОКТЯБРЬ. Премьера фильма КТО ТАМ? 2022. На снимке: телеведущая Виктория Лопырева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная телеведущая Виктория Лопырева выложила совместную фотографию своего сына с дочерью певицы Нюши в социальных сетях. Вокруг звездного треугольника с Игорем Сивовым - мужем Нюши, российским бизнесменом, витают слухи об измене.

Недавно Нюша призналась в интервью Светлане Бондарчук, что во время второй беременности ее супруг Игорь Сивов изменил, сообщает издание ФАН. Она простила измену супруга и извлекла уроки. Певица не назвала имени той, что покусилась на священный союз, поэтому ее подписчики предположили, что скорее всего это телеведущая Виктория Лопырева.

На фоне слухов о романе с бизнесменом Лопыревой в личном блоге подписчики задали вопрос о правдивости пересудов.

«Конечно, как вы могли усомниться?» — иронично ответила Лопырева в социальных сетях.

Позднее телеведущая выложила фотографию своего сына с дочкой Нюши и Игоря Сивова в социальных сетях, что опровергает слухи, витающие вокруг взаимоотношений трех знаменитостей.

Певица Нюша замужем за бизнесменом Игорем Сивовым с 2017 года. У них двое детей: трехлетняя Симба-Серафима и девятимесячный сын Саффрон.

Напомним, очередные слухи в социальных сетях охватили звездную пару Андрея Малахова и Натальи Шкулевы. По версии сплетников, одна из самых красивых пар шоу-бизнеса, находится на грани развода.