Политик Гозман* вышел из-под ареста и уехал в Израиль

Политик Леонид Гозман* покинул Россию и возвращаться в страну в ближайшее время не собирается Фото: REUTERS

Политик и общественный деятель Леонид Гозман*, считающийся соратником экс-главы РОСНАНО Анатолия Чубайса, покинул Россию и улетел в Израиль после отбытия очередного административного ареста.

Информацию об отъезде Гозмана* из страны распространило информагентство ТАСС со ссылкой на адвоката политика Михаила Бирюкова. По словам юриста, возвращаться в РФ в ближайшее время Гозман* не собирается. Сейчас политик уже находится в Израиле.

В общей сложности за последнее время под стражей Гозман* пробыл 30 дней. Первый раз политика арестовали в конце августа 2022 года за отождествление СССР и нацисткой Германии. На выходе из спецприемника спустя 15 суток он снова был задержан. 14 сентября нынешнего года Тверской районный суд города Москвы повторно арестовал Гозмана* по аналогичному поводу.

В прессе и телеграм-каналах появлялась информация о том, что в отношении Гозмана* якобы могут возбудить уголовное дело, однако в итоге эти данные пока официально не подтвердились.

*признан в РФ СМИ-иноагентом по решению Министерства юстиции