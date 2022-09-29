Юрист объяснил, когда за поцелуй в общественном месте придется заплатить штраф Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поцелуи в общественных местах могут быть расценены не только как проявление чувств, но и как хулиганство, а в некоторых случаях, развратные действия. Тогда за этот поступок придется заплатить штраф. Такое заявление сделал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

В первом случае целующуюся пару по ст. 20.1 КоАП – мелкое хулиганство, а вот если поцелуй был с подтекстом, то речь идет о ст. 135 УК – развратные действия.

- Под неуважением к обществу понимаются поцелуи, которые демонстрируют не теплые семейные, братские, близкие отношения, а сексуальное влечение, - рассказывает юрист «Газете.ru».

Таким образом, страстный поцелуй парня и девушки в метро может обойтись в сумму от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. Но важно, чтобы другие пассажиры обратились в полицию и предоставили подтверждение, например, запись видео.

Если в общественных местах целуются однополые пары, это обернется ответственностью по ст. 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Штраф аналогичный, как и в первом случае.

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