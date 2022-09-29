Путин разрешил правительству запрещать грузоперевозки по России компаниями из недружественных стран Фото: REUTERS

Российское правительство получило право вводить запрет на автомобильные грузоперевозки по стране для компаний из недружественных стран. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путина.

В документе отмечается, что при введении соответствующего запрета кабмину нужно определить срок действия, а также список стран, которые ввели против России запрет на грузоперевозки. Кроме того, необходимо указать виды перевозок, на которые распространяется запрет, а также условия, при которых этот запрет не применяется.

Ранее Минтранс РФ подготовил проекты указа и постановления о запрете въезда в Россию грузовиков из Европейского союза с возможностью перецепки или перезагрузки товаров на границе. Минпромторг, тем временем, определил перечень товаров, которые попадают под исключение данного предложения министерства. В исключение ведомства попали фармацевтические и медицинские товары, скоропортящиеся продукты, а также продукты, требующие особых условий хранения.