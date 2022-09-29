В Чувашии рассмотрят возможность привлечения студентов для работы на предприятиях ОПК

На заседании одной из тем стал вопрос обеспечения потребности в кадрах в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Как отмечает Минпромэнерго региона, данная потребность связана с тем, что на некоторых предприятиях прогнозируется рост производства до трех раз к 2023 году. Так, к началу сентября потребность пяти организаций ОПК составила 629 чел., из них получили работу около 300 чел., на рассмотрении находятся еще более 120 человек. По сообщению Минпромэнерго ЧР, прием на работу проводится и в выходные дни. И, учитывая гособоронзаказ, сейчас потребность в кадрах может только расти.

Также Олег Николаев поручил Минобразования ЧР вместе с предприятиями продумать возможность совмещения студентами работы и учебы. Глава также подчеркнул, что это может стать хорошим резервом, необходимо правильно проработать формат обучения, чтобы студенты могли успешно учиться и трудиться. Все это также будет способствовать успешной реализации стратегии СЭР.

Министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что сегодня подготовкой кадров для ОПК занимаются в 11 учебных заведениях региона. Среди них техникумы, колледжи, а также два вуза. Всего по программам рабочих профессий в системе среднего профессионального образования обучается более 2,5 тыс. человек. Обучение проходит по 25 программам профессиональной подготовки и переподготовки.

Также на заседании для поддержки организаций ОПК условились выработать предложения по оказанию мер поддержки потенциальным работникам организаций ОПК и их семьям.