Депутат Госдумы Валуев получил повестку и собирается отправиться в военкомат

Депутат Госдумы, экс-боксер Николай Валуев заявил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации Фото: из соцсетей

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы РФ от "Единой России" Николай Валуев рассказал, что ему прислали повестку в рамках частичной мобилизации.

«По-моему, всем пришли, мне тоже пришла повестка. Пойду ли я? Конечно, я сейчас в военкомат поеду. Мои коллеги — молодцы, они вcтали на воинcкий учет в Гоcдуме и получили повеcтку здеcь, а мне надо ехать домой. Мне повеcтка пришла прямо перед поездкой в Донбаcc, и меня дома не было. На следующей неделе я обязательно поеду и явлюсь в военкомат», — приводят слова депутата «Известия».

Валуев уточнил, что он "вполне готов" к тому, что будет мобилизован и отправлен в зону проведения российской военной спецоперации на Украине.

Ранее о желании отправиться на фронт в рамках частичной мобилизации заявили сразу несколько действующий депутатов Госдумы от "Единой России". Среди них - Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Колесников, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов и Александр Бородай, отмечает секретарь Генсовета ЕР, вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Милонов сообщал журналистам, что в настоящее время уже находится в зоне проведения военной спецоперации России на Украине и готовится у участию в выполнении боевых задач.

При этом, согласно действующему российскому законодательству, мобилизация депутатов Госдумы РФ может быть исключительно добровольной (от обязательного призыва на военную службу по мобилизации федеральные парламентарии официально освобождены).

Частичная мобилизация в РФ, объявленная президентом страны Владимиром Путиным, началась 21 сентября 2022 года. В рамках мобилизационных мероприятий в армию РФ будет призвано около 300 тысяч резервистов.