В Нижнем Новгороде модернизируют инфраструктуру электротранспорта

До конца 2026 года планируется закупить 170 новых трамваев. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

«Концессионное соглашение предполагает капитальные вложения. Это перекладка полностью всех трамвайных путей, модернизация и реконструкция подвижного состава. Еще до подписания концессионного соглашения мы получили решение кредитного комитета ВЭБ РФ, то есть идем опережающим темпом среди пилотных регионов. Это беспрецедентное событие! Хочу подчеркнуть, что Нижегородская область практически во все флагманские проекты Правительства РФ вошла в качестве пилота», — заявил Глеб Никитин.

Глава региона рассказал, что на модернизацию электротранспортной инфраструктуры и приобретение новых трамваев планируется потратить 50,4 миллиарда рублей. Из этой суммы 35 миллиардов — средства инвестора, а 15,1 — безвозмездная бюджетная субсидия, где 4% составляет доля казны Нижегородской области и 96% - федерального бюджета.

Глеб Никитин пояснил, что в результате реализации проекта до конца 2026 года планируется закупить 170 новых трамваев. Помимо этого в ходе воплощения концессионного соглашения будут заменены 149,3 км путей, отремонтированы 15 тяговых подстанции и три трамвайных депо. В исторической части Нижнего Новгорода почти сорок километров совмещенных путей будет обустроено на современной антивибрационной подушке по технологии «бесшумных рельсов».

«Трамвай всегда был безопасным, экологичным и удобным видом транспорта. Приобретение нового подвижного состава, реконструкция имеющейся инфраструктуры и высокое качество обслуживания пассажиров сделают городской электротранспорт более привлекательным и комфортным для нижегородцев и гостей города. Современные вагоны станут удобнее для маломобильных категорий граждан и пассажиров с детьми», — отметил Глеб Никитин.

Износ трамвайной инфраструктуры Нижнего Новгорода в настоящее время превышает 80%, подвижного состава — 85%. Из-за состояния путей на некоторых участках трамвай не может развивать скорость более 5 км/ч. Эти участки будут модернизированы в первую очередь. После реализации проекта средняя скорость трамвая увеличится до 18,4 км/ч. Сейчас она составляет 12,7 км/ч.

Губернатор Нижегородской области выразил уверенность в выходе городского электротранспорта на принципиально новый уровень качества обслуживания пассажиров после модернизации. Кроме этого, вырастет пассажиропоток. Что позволит сделать трамвайные перевозки в Нижнем Новгороде безубыточными.

Уровень импортозамещения проекта составляет порядка 90%. Производить трамваи планируется на совместном российско-белорусском предприятии «Нижэкотранс». Производство разместят в Ворсме Нижегородской области. Доля белорусской стороны в предприятии составит 30%, российской — 70%.

Следует добавить, что на данный момент Нижегородская область - абсолютный лидер по размеру одобренных Внешэкономбанком Российской Федерации.