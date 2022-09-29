Сайт «Подмосковье сегодня» попал под украинские санкции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» попал под украинские санкции. Теперь издание больше нельзя читать с территории Украины. Об этом рассказал главред издания Илья Попов.

Причина в том, что доменный адрес включили в список запрещенных российских информационных ресурсов.

В издании подтверждают, что с началом спецоперации периодические происходят хакерские атаки на СМИ с территории Украины и Европы. Особенно они стали активны после публикаций о сборе средств Московским отделением «Союза десантников» на покупку спецтехнику для бойцов.

- Мы давно испытываем определенные неудобства в работе. Где-то с весны этого года периодически нас атакуют, а после публикаций о сборах, со стороны Украины последовал ответ в виде санкций против нашего портала, - говорит Попов.

Ddos-атаки, в основном из Германии, идут также на муниципальные сайты региона. Чтобы обойти ограничения, можно установить vpn.

Экономист Никита Кричевский напоминает, что только на Донецкую и Луганскую области приходилось 16% украинского ВВП. Херсонская и Запорожские области богаты черноземом, редкоземельным металлом и другими полезными ископаемыми, пишет РИАМО.

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится 30 сентября, начало в 15:00, передает телеканал "360".