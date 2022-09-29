Авиаразведка США уже вторые сутки следит за пространством вдоль границ России, Украины, Белоруссии

Авианосец ВМС США USS Ronald Reagan Фото: REUTERS

Вторые сутки в воздушном пространстве вдоль границ России, Белоруссии и Украины происходит мониторинг со стороны авиационной разведки ВВС США. Об этом свидетельствуют данные на сайте Flightradar. В воздухе находятся четыре специализированных воздушных судна, а вокруг Калининградской области летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint, в этом же районе находится самолет боевого управления и целеуказания E-8C J-STARS.

Над Румынией наблюдение ведет самолет дальнего радиоэлектронного обнаружения E-3 Sentry, а в акватории Черного моря недалеко от Крыма мониторит обстановку стратегический беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk.

Это максимальная одновременная активность разведчиков США с 24 февраля 2022 года

Ранее сайт KP.RU писал, что разведслужбы Соединённых Штатов, а также их союзников наращивают наблюдение за российскими ядерными вооружениями. Как сообщалось, Запад использует космическую и авиационную разведку.