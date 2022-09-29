В Чувашии используют сердечные клапаны и электрокардиостимуляторы отечественных производителей

Здесь реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения. И в рамках проекта внедряется оборудование и расходные материалы отечественного производства, не уступающие импортным аналогам, что способствует успешной реализации социально-экономической стратегии Чувашии.

Клапаны, шовные материалы, электрокардиостимуляторы российских производителей в республиканском кардиодиспансере стали закупать много лет назад, сейчас же полностью перешли на работу с ним.

«Мы работали и работаем как с отечественными, так и импортными производителями. По качеству - они одинаково выполняют основные функции прибора. Оборудование и расходные материалы имеются в достаточном количестве, и в результате мы спокойно чувствуем себя в эти нелёгкие времена», - прокомментировал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции – врач Михаил Протасов.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев подчеркивал, что в республике идет ускорение импортозамещения и 70-80% импорта регион сможет заменить российскими аналогами.