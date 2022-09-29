В МИД России опровергли заявления о причастности Москвы к ЧП на "Северных потоках"

МИД РФ отверг заявления о причастности России к резонансному ЧП на "Северных потоках" Фото: REUTERS

В российском МИДе заявили, что заявления западных политиков и СМИ о возможной причастности России к инцидентам на "Северных потоках" не имеют ничего общего с действительностью. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Несмотря на санкции, мы никогда не говорили, что не хотим поставлять энергоресурсы ЕС. В июле в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках", проходили учения НАТО с использованием глубоководного оборудования, регион нашпигован инфраструктурой альянса", - отметил она в ходе своего брифинга.

По словам Захаровой, российское внешнеполитическое ведомство и власти РФ в целом рассчитывают на то, что международное расследование ЧП на "Северных потоках" будет вестись объективно и непредвзято. Представитель МИД РФ уточнила, что инциденты на газопроводах могут быть выгодны Соединенным Штатам. это обстоятельство, по мнению Захаровой, должно быть тщательно изучено в ходе проведения расследования.

Ранее стало известно о том, что в ночь на 26 сентября нынешнего года произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма.

Кроме того, подобные утечки газа также были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.