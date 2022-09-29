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Общество29 сентября 2022 12:59

Финляндия продолжит принимать заявления на гуманитарные визы от россиян

Въезд в Финляндию будет полностью ограничен лишь для туристов из России
Александр КИСЛОВ
Финляндия официально сообщила, что будет принимать от россиян заявления на гуманитарные визы

Финляндия официально сообщила, что будет принимать от россиян заявления на гуманитарные визы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визовые центры Финляндии будут принимать от граждан РФ заявления на гуманитарные визы. Соответствующую информацию распространило финское посольство в Москве.

"Прием визовых заявлений будет сильно ограничен. Принципиальное решение о закрытии границ для российских туристов не препятствует поездкам, необходимым по гуманитарным причинам, в целях обеспечения национального интереса или выполнения международных обязательств", - приводит информагентство ТАСС официальное заявление диппредставительства Финляндии в РФ.

Ранее стало известно, что по решению финских властей Хельсинки полностью закроют границы страны для российских туристов - туристические визы для въезда в Финляндию россиянам выдаваться больше не будут.

Согласно предварительным оценкам влиятельной финской газеты Helsingin Sanomat, данные меры позволят сократить количество въезжающих в страну россиян примерно в два раза. Предполагается, что действовать ограничения на въезд российских туристов в Финляндию будут до особого распоряжения.