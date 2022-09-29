Финляндия продолжит принимать заявления на гуманитарные визы от россиян

Финляндия официально сообщила, что будет принимать от россиян заявления на гуманитарные визы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визовые центры Финляндии будут принимать от граждан РФ заявления на гуманитарные визы. Соответствующую информацию распространило финское посольство в Москве.

"Прием визовых заявлений будет сильно ограничен. Принципиальное решение о закрытии границ для российских туристов не препятствует поездкам, необходимым по гуманитарным причинам, в целях обеспечения национального интереса или выполнения международных обязательств", - приводит информагентство ТАСС официальное заявление диппредставительства Финляндии в РФ.

Ранее стало известно, что по решению финских властей Хельсинки полностью закроют границы страны для российских туристов - туристические визы для въезда в Финляндию россиянам выдаваться больше не будут.

Согласно предварительным оценкам влиятельной финской газеты Helsingin Sanomat, данные меры позволят сократить количество въезжающих в страну россиян примерно в два раза. Предполагается, что действовать ограничения на въезд российских туристов в Финляндию будут до особого распоряжения.