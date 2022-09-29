В Чувашии открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Сообщается, что ФОК «УНГА» в селе Ишлеи Чебоксарского района был построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В открытии комплекса с помощью видеосвязи приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин и министр спорта России Олег Матыцин.

В комплексе располагаются 25-метровый бассейн для плавания, спортивный и тренажерный залы, залы для настольного тенниса и борьбы, фитнес-зал, а также два зала для занятий ОФП. Как стало известно, одновременно заниматься спортом в нем смогут 172 человека в смену. ФОК адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Глава Чувашии Олег Николаев выразил признательность Правительству РФ и федеральному министерству спорта за оказанную поддержку, благодаря которой за два года региона совершил ощутимый рывок в развитии спортивной инфраструктуры и по данному показателю вошел в число первых шести регионов страны. За указанное время в республике созданы 28 новых спортивных объектов, и три объекта еще находятся на стадии строительства. Это будет также способствовать успешной реализации стратегии СЭР Чувашии.

Как говорит Помощник Президента РФ Игорь Левитин, имеющиеся у российской промышленности заделы, впечатляют, но сейчас также важно создать импортонезависимую спортивную индустрию, что станет главным итогом, который необходимо получить на данном форуме.

На сегодняшний день физкультура играет значительную роль среди населения Чувашии, поэтому развитие спортивной инфраструктуры помогает выполнять поставленную перед регионами Президентом страны задачу — к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом не менее 70% жителей. Как отмечает министр физической культуры и спорта ЧР Василий Петров, сегодня для Чувашии этот показатель равен 51% и он продолжает расти увеличивается. Министр также выразил надежду, что новый ФОК в селе Ишлеи позволит вовлечь ещё больше жителей в занятия физкультурой и спортом.