Причиной недавней смерти британской королевы Елизаветы II стал ее преклонный возраст Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Названа официальная причина смерти королевы Великобритании и Англии Елизаветы II. Согласно данным из свидетельства о смерти королевы, которое опубликовало управление документов Шотландии, Елизавета скончалась из-за преклонного возраста.

Согласно документу, смерть королевы наступила 8 сентября в 15.10 по местному времени (17.10 мск). В графе "причина смерти" указано "преклонный возраст".

Документ подписала дочь королевы, принцесса Анна.

Смерть королевы была зарегистрирована в Абердиншире 16 сентября генеральным регистратором Шотландии Полом Лоу.

Вскоре после смерти Елизаветы II новым британским монархом стал ее сын - принц Чарльз. После восшествия на престол он получил титул короля Великобритании Карла III.

Через несколько месяцев состоит коронация нового монарха. Сам Карл III, по данным британским СМИ, решил провести "относительно скромную церемонию" на фоне начинающегося в Соединенном Королевстве масштабного экономического кризиса (в такой ситуации он посчитал неуместным проведение пышной коронации).