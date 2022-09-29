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Политика29 сентября 2022 14:39

В Минобороны РФ сообщили, что мобилизованные россияне займутся обороной освобожденных территорий

В рамка частичной мобилизации в ВС РФ планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов
Александр КИСЛОВ
Минобороны России сообщило, чем будут заниматься в ВС РФ россияне, призванные в рамках мобилизации

Минобороны России сообщило, чем будут заниматься в ВС РФ россияне, призванные в рамках мобилизации

Фото: Минобороны РФ

Призванные в рамках мобилизации россияне после слаживания приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

"После проведения боевого слаживания, подразделения укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - официально заявили в федеральном ведомстве.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября нынешнего года. Решение о ее проведении в стране принял российский президент Владимир Путин, который в тот же день подписал соответствующий указ.

По словам главы российского военного ведомства Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации в армию РФ Минобороны страны намерено привлечь в общей сложности порядка 300 тысяч резервистов. Часть из них будет выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.