ЕС может ограничить продажу российским силовикам слезоточивого газа и электрошокеров

Евросоюз готовится ввести в действие новый пакет жестких антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия (ЕК) предлагает ограничить возможность российских правоохранительных органов продавать и покупать слезоточивый газ и электрошокеры. Информацию об этом распространил интернет-портал Euractiv.

По данным издания, подобные меры европейские чиновники предлагают ввести в действие в рамках очередного пакета санкций против России.

Ограничения будут включены в обсуждаемый сейчас на уровне руководства Евросоюза восьмой пакет антироссийских санкций. На сегодняшний день он считается самым глобальным, так как в нем, помимо всего прочего, содержатся и ограничения против российских энергоресурсов (нефти и газа).

Однако сейчас единого мнения по поводу судьбы восьмого пакета санкций в ЕС нет. В нынешнем виде документ категорически не готовы поддержать власти Венгрии, которые уже публично требуют от европейских чиновников радикального смягчения санкционной политики в отношении РФ.