Путин заявил, что Запад прорабатывает сценарии конфликтов в СНГ Фото: REUTERS

Страны Запада пытаются привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории Содружества независимых государств, считает президент России Владимир Путин.

«Знаем мы то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, все это – результаты развала Советского Союза, это все понятно», – заявил глава государства на встрече с руководством разведслужб стран СНГ.

Риски дестабилизации ситуации растут не только на постсоветском пространстве, но и в других частях мира, например в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил российский лидер.

Напомним, ранее во время обращения к народу Путин предупредил тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться в их сторону».