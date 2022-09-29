Сенаторы США хотят прекращать сотрудничество со странами, признавшими референдумы в ЛДНР, Херсоне и Запорожье

В США предложили прекратить любое сотрудничество с признавшими итоги референдумов странами Фото: REUTERS

Сенаторы в США предложили “немедленно полностью разрывать” экономические и военное сотрудничество с любой страной, которая признает итоги референдумов о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

По данным информагентства РИА Новости, данная инициатива группы сенаторов в ближайшее время будет рассмотрена на высоком уровне. Если она будет поддержана, то американские власти получат право прекращать отношения с государствами, признавшими легитимность референдумов в ЛДНР, Херсоне и Запорожье.

Референдумы в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях проходили с 23 по 27 сентября нынешнего года. Согласно итогам состоявшихся плебисцитов, за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

После завершения голосования и подсчета голосов руководители Луганской народной республики, Херсонской области, Донецкой народной республики и Запорожской области Леонид Пасечник, Владимир Сальдо, Денис Пушилиин и Евгений Балицкий официально попросили президента РФ Владимира Путина принять возглавляемые ими территории в состав России.