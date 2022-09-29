Россиянам рассказали о пользе агрессии и гнева Фото: Евгения ГУСЕВА

Кандидат психологических наук, эксперт по брендингу и деловои журналистике Валерий Гут заявил, что гнев и вспыльчивость необходимы в жизни и способны помочь достигать определенных целей.

«Но эта злость приносит пользу только в том случае, если у человека есть возможность дать ей выход. И тут можно найти творческие источники проявления. А если не получается, то обратиться к другим способам выплеснуть агрессию без вреда для окружающих», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

По словам специалиста, если же вам необходима помощь в моменте, поможет техника прогрессивной мышечной релаксации «напряжение — расслабление». Практиковать ее можно везде.

«Глубоко дышите в течение нескольких минут. Потом напрягите каждую группу мышц. Сохраняйте напряжение в течение пяти секунд, потом расслабляйте мышцы. Ее главная цель — помочь вам прочувствовать разницу между напряжением и расслаблением в теле», — говорит Валерий Гут.

Ранее семейный психолог Центра системной семейной терапии, эмоционально-фокусированный терапевт Татьяна Потёмкина рассказала, как противостоять пассивной агрессии. По её словам, иногда стоит сказать собеседнику, что такой стиль общения напоминает пассивную агрессию и что общение может из-за этого прерваться. Как отметила эксперт, принять пассивную агрессию, которая вызывает постоянное чувство раздражения, не получится, поэтому нужно отвечать, давать обратную связь, рассказывает RT.

Ранее психолог Анна Девятка рассказала, как перестать себя обесценивать. Она посоветовала уделять меньше времени критике и попробовать обратить внимание на положительные стороны личности. Помочь сможет ежедневное подведение итогов сделанного, а также регулярные занятия спортом, отметила она. Она объяснила, что обесценивание – это механизм защиты психики, с помощью которого некоторые учатся справляться с жизненными неприятностями, передает "Москва 24".