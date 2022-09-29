Климатолог предупредил россиян о сильных весенних и осенних ураганах Фото: Евгения ГУСЕВА

Исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, климатолог Александр Родин предупредил россиян о будущих осенних и весенних ураганах.

Причина их образования, по мнению эксперта, глобальное потепление. Со временем проблема только усугубляется, а это значит, что погода будет меняться в неблагоприятную сторону.

Весенние ураганы в средней полосе России уже стали климатической нормой. Эксперт полагает, что скоро аналогичная тенденция будет прослеживаться в осеннее время.

- Они будут связанны с перестройкой атмосферных течений. В целом весенние ураганы более сильные, но, когда спокойная летняя атмосфера сменяется осенней, это обычно сопровождается сильными волновыми возмущениями, и их амплитуда растет. Это, кстати, может быть связано напрямую с потеплением Арктики, — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, на всей планете стали гораздо чаще наблюдаться аномальные метеорологические явления: волны жары затягиваются на несколько месяцев, что провоцирует лесные пожары.

Российские учёные подвели итоги эксперимента, который длился 24 года в лесах Подмосковья. На протяжении этого времени биологи замеряли интенсивность так называемого дыхания почв (газообмена между атмосферой и землей) в части выделяемого почвенной биотой и корнями растений углекислого газа, пишет RT.

За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний, шестое ожидается не раньше 2500 года. Такие данные привёл учёный-климатолог из Университета Тохоку в Японии Кунио Кайхо, пишет Life.