Экспортная лицензия оператора «Турецкого потока» отозвана из-за санкций Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экспортная лицензия компании-оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. была отозвана в связи с новыми санкциями Евросоюза. Компания подала заявку на ее возобновлении.

«В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. – оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах», – сказано в распространенном компанией сообщении.

Оператор отметил, что на протяжении этого года Евросоюз вводил дополнительные санкции, пытаясь ограничить экспорт материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России. Уточняется, что новые санкции не ограничивают продолжение транспортировки газа компанией в Турцию и другие страны Европы.