Сенат Конгресса США одобрил законопроект, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине Фото: Евгения ГУСЕВА

Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.

Как сообщает ТАСС, инициативу поддержали более 60 законодателей, что было необходимо для ее утверждения. Голосование продолжается.

Документ предусматривает выделение в целом $12,4 млрд на "помощь, связанную с Украиной, в том числе обеспечение подготовки, предоставление военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству Украины".

В мае 2022 года президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

До этого президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине новой партии военной помощи - в том числе, артиллерии и радаров. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что поставки готовятся на сумму в 100 миллионов долларов, исчерпывая санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине.