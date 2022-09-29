Глава Минфина Силуанов допустил, что дефицит бюджета текущего года превысит 0,9% ВВП Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Дефицит бюджета в 2022 году может превысить 0,9% ВВП. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

«Цифра, скорее всего, подрастет, вы правы. Новые задачи возникают в текущем году», — сказал Силуанов.

В апреле 2022 года Силуанов оценил дефицит бюджета России в 2022 году в 1% ВВП. До этого Силуанов сообщал, что бюджет России в 2022 году будет исполнен с дефицитом не менее 1,6 триллиона рублей. По его словам, эта сумма – отсрочка по оплате страховых взносов для бизнеса, и как минимум на эту величину расходы казны будут больше доходов.

Кстати, с января по апрель доходы российского бюджета превысили расходы на 800 млрд рублей. А налогов только за март в стране собрали на 4,1 трлн рублей - на треть больше, чем было в первый месяц весны 2021 года. Почему так случилось и чего ждать дальше? И самое главное — как правильно распорядиться этими деньгами? Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.