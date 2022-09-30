Пушилин назвал Краснолиманское направление по линии фронта самым сложным Фото: Александр КОЦ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остаётся самым сложным на фронте.

«По линии фронта самое сложное направление Краснолиманское остаётся», — заявил он в Telegram.

Пушилин выразил надежду, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил.

Ранее сообщалось, что в результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.

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