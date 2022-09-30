Военная спецоперация на Украине 30 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года.

Призванные в рамках мобилизации россияне после слаживания приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо разобраться в каждом случае ошибочного призыва россиян в рамках частичной мобилизации. Как отметил Путин, по его поручению в призывные комиссии включены прокуроры регионов. Российский лидер попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова реагировать на каждый сигнал о нарушении правил частичной мобилизации.

Вооруженные силы России уничтожили девять складов с оружием Вооруженных сил Украины. Кроме того, российскими войсками уничтожены в воздухе семнадцать снарядов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM в Херсонской области.

Договоры о вхождении новых территорий в состав России будут подписаны до рассмотрения этого вопроса Советом Федерации церемония подписания пройдет в Кремле в пятницу, 30 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.