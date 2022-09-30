«ЕП»: Черногория в результате кризиса может стать троянским конём в НАТО

Президент Черногории Джуканович Фото: REUTERS

Обозреватель украинской газеты "Европейская правда" Юрий Панченко заявил, что политический кризис в Черногории может привести к формированию просербского и пророссийского правительства, что сделает республику "троянским конем" Москвы в НАТО.

В материале отмечается, что в обществе назрело серьезное недовольство находящимся у власти более 30 лет Джукановичем.

"Угроза пророссийского реванша для Черногории вновь стала актуальной", — приводит слова автора РИА Новости.

Ранее обозреватель Foreign Policy Аманда Коукли заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "троянским конем" президента России Владимира Путина, что сбивает с толку лидеров Евросоюза. В частности, она обратила внимание, что Орбан публично не соглашается с позицией Брюсселя по мигрантам и сексуальным меньшинствам, а также создает препятствия для принятия очередных антироссийских санкций.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.