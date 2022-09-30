Названо место, где могут похоронить Бориса Моисеева Фото: "Экспресс-газета"

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач заявил, что вечный покой родственник должен обрести в родном Могилеве рядом с самым близким человеком — мамой.

«Эта женщина заслуживает всякой похвалы, всяких наград. Я считаю, что его место рядом с могилой его матери. Он должен быть там похоронен рядом, а может быть вместе с матерью в одной могиле. Это было бы самое правильное», — рассказал он в беседе с "Пятым каналом".

При этом он отметил, как и поклонники, как и коллеги артиста, не знает дату и место похорон Моисеева.

Как ранее писал сайт KP.RU, брат Бориса Моисеева много лет проживает в Канаде. Маркс Толкач не навещал разбитого инсультом певца и не собирается его хоронить. При этом о смерти знаменитого родственника он узнал от репортеров. Те позвонили мужчине поинтересоваться, собирается ли он в Москву. Брат Бориса Моисеева признался, что проститься со звездным родственником он не сможет, сообщил он KP.RU. Отказался Маркс Толкач прилететь и на похороны.

Этой весной Борис Моисеев отметил свой последний - 68-й день рождения. По традиции праздничный стол ему помогал накрыть бессменный директор и друг Сергей Горох, который рядом почти тридцать лет. Похороны заслуженного артиста России тоже организует Сергей Горох. Все 10 лет после инсульта артиста именно Горох взял на себя хлопоты и заботы: даже установил в квартире Моисеева тревожную кнопку, чтобы тот мог нажать и вызвать друга в экстренном случае.