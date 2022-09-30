Москвичи стали продавать квартиры со скидкой в 40% на фоне частичной мобилизации

Москвичи стали продавать квартиры с дисконтом в 40% на фоне частичной мобилизации Фото: Евгения ГУСЕВА

Москвичи стали продавать жилье с дисконтом в 30-40%. Некоторые продавцы после новостей о частичной мобилизации приняли решение уехать из страны, в связи с этим предлагают хорошие скидки покупателям.

Об этом NEWS.ru рассказала управляющий директор сети офисов МИЭЛЬ Ирина Пешич.

- Появились запросы от собственников на быстрый выкуп недвижимости с дисконтом 30–40%, потому что деньги нужны, что называется, еще вчера, – говорит аналитик.

Риэлтор рассказала, что во время торга сейчас можно сбить до миллиона рублей даже при покупке жилья эконом-класса.

Причина все также: экономическая нестабильность и опасения относительно будущего. Покупатели стали сознательнее, и предложение на рынке недвижимости пока сильно превышает спрос.

В последний год на рынке поменялась тенденция и многие не смотрят жилье для инвестиций, а покупают объекты для собственного проживания.

На такие сделки приходится прядка 90% сделок.