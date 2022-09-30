В Великобритании начеканили первые монеты с изображением короля Карла III Фото: EAST NEWS

Британский Королевский монетный двор представил монеты с изображением нового короля Великобритании Карла III. Как сказано в распространенном в пятницу, 30 сентября, сообщении, первые монеты достоинством 50 пенсов появятся в обращение уже в декабре 2022 года.

Согласно традиции, профиль короля на монете обращен влево - в другую сторону от того, куда смотрел его предшественник. Профиль Елизаветы II, которая правила в течение рекордных для британской истории 70 лет и семь месяцев был обращен вправо, а ее отца, король Георга VI, напротив, - влево.

Уточняется, что Карл III тесно сотрудничал со скульптором Мартином Дженнигсом для разработки своего изображения для монет. Надпись на монетах будет говорить: «Король Карл III, Божьей милостью, защитник веры».

Британский Королевский монетный двор также сообщил о том, что монеты с изображением Елизаветы II в обращении останутся наряду с новыми. На данный момент в Соединенном Королевстве циркулирует примерно 27 млрд монет с портретом покойной королевы. Кроме того, монетный двор заявил о планах выпустить памятную монету номиналом в пять фунтов, посвященную Елизавете II, где будут сразу два изображения королевы - в молодости и в преклонном возрасте.