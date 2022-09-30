Первый замглавы ВГА Херсонской области Алексей Катериничев погиб из-за удара ракетой ВСУ Фото: REUTERS

Член Общественной палаты России Александр Малькевич заявил о гибели первого заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области по безопасности Алексея Катериничева, уточнив, что это произошло в результате ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсону.

«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев», - написал член Общественной палаты РФ в своем Telegram, заявив также, что украинская армия наносила целенаправленные удары по комнате, где тот жил.

Малькевич также рассказал, что до своего назначения на пост первого заместителя главы военно-гражданской администрации Катериничев в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях Федеральной службы безопасности (ФСБ), после чего стал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».