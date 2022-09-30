ФОМ сообщил, что президенту Путину доверяют 76% россиян

Подавляющее большинство россиян считают, что Владимир Путин хорошо работает на своем посту Фото: kremlin.ru

Подавляющее большинство россиян (75%) заявляют о том, что президент РФ Владимир Путин на данный момент хорошо работает на своём посту. Информацию об этом распространил фонд "Общественное мнение" со ссылкой на проведенный организацией соответствующий социологический опрос.

Согласно результатам исследования, 75% участников опроса сообщили, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 13% затруднились ответить, а 12% заявил, что считают работу Путина плохой.

Кроме того, по итогам опроса выяснилось, что на данный момент Путину доверяют 74% россиян, 17% респондентов не доверяют президенту РФ, а еще 10% затрудняются ответить.

Другой влиятельный социологический центр РФ ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) также представил свои данные по рейтингам главы государства: по данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину сейчас составляет 80%, а показатель одобрения деятельности главы государства — 76%.