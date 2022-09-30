Власти Бельгии считают, что потолок цен на российский газ не поможет борьбе с энергокризисом

В Бельгии заявили о том, что потолок цен на газ из РФ не поможет в борьбе с энергетическим кризисом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Установка предельной закупочной цены на российский газ не поможет справиться с ростом цен на энергоносители. С соответствующим заявлением выступил глава Минэнерго Бельгии Тинне Ван дер Стратен в преддверии экстренного заседания Совета министров Евросоюза (ЕС) по энергетике.

"Потолок цен на российский газ - это скорее санкция, а не реальная мера по регулированию стоимости, [суммы] в счетах от этого не уменьшатся. Мы здесь собрались с министрами энергетики для поиска конкретных мер по контролю за ценами", - цитирует чиновницу информагентство ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак публично сообщил о том, что Москва не будет поставлять газ тем странам, которые поддержат введение потолка цен на энергоресурсы из РФ. По его словам, подобное решение уже официально согласовано на высшем уровне.

Кроме того, по словам Новака, РФ также готова прекратить поставки газа в те страны, которые откажутся от перехода на предложенную Москвой схему оплаты энергоресурсов (согласно ей, недружественные России страны должны оплачивать поставки топлива из РФ исключительно в рублях). В связи с реальной угрозой прекращения поставок российского газа многие европейские политики и эксперты уже начали предупреждать жителей западных государств о необходимости готовиться к "очень тяжелой и суровой зиме".