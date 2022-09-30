Коронавирус у Патриарха Кирилла, состояние здоровья, последние новости на 30 сентября 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Кирилл заболел коронавирусной инфекцией нового тип. Об этом в пятницу, 30 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, уточнив, что в связи с заболеванием все запланированные ранее встречи, а также поездки Патриарха Кирилла были отменены.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», - сказано в заявлении председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойда.

Пресс-секретарь Патриарха Кирилла уточнил, что на данный момент состояние Предстоятеля Русской Православной Церкви остается удовлетворительным.