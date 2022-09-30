Первые призывники по частичной мобилизации прибыли в ДНР

Новоприбывшие пройдут начали подготовку на военных полигонах ДНР Фото: Кадр видео

Первые россияне, призванные в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, прибыли в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР в пятницу, 30 сентября 2022 года.

"Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев", - уточнили в ведомстве.

Народная милиция республики также отметила, что жители Донбасса с воодушевлением восприняли это событие и благодарят президента России Владимира Путина за решение об отправке дополнительных сил в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат только те россияне, которые находятся в запасе, имеют военный опыт и востребованные специальности. Глава государства подчеркнул, что эти требования должны неукоснительно выполняться.