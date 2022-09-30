Зеленский попросил власти Швейцарии отдать российские активы Украине

Владимир Зеленский хочет как можно скорее получить контроль над активами России в Швейцарии Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский предложил властям и чиновникам Швейцарии заблокировать российские активы и "как можно скорее" передать их Киеву.

Такую идею Зеленский высказал в ходе общения по видеосвязи с университетским сообществом, политиками и общественными деятелями Швейцарии, сообщает пресс-служба украинского лидера.

"Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за те действия, которые Россия совершила против Украины", – подчеркнул президент Украины.

О реакции властей Швейцарии на данную резонансную инициативу Зеленского пока не сообщается.

Ранее Зеленский уже неоднократно обращался к руководству западных государств, которые заблокировали и арестовали различные активы России. Он предлагал как можно скорее конфисковать данные российские активы и немедленно направить их Украине. Однако пока ни одно западное государство на подобный шаг не пришло и к данному предложению Зеленского не прислушалось.