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Политика30 сентября 2022 10:39

Зеленский попросил власти Швейцарии отдать российские активы Украине

По мнению украинского лидера, это было бы "самым справедливым вариантом" развития событий
Александр КИСЛОВ
Владимир Зеленский хочет как можно скорее получить контроль над активами России в Швейцарии

Владимир Зеленский хочет как можно скорее получить контроль над активами России в Швейцарии

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский предложил властям и чиновникам Швейцарии заблокировать российские активы и "как можно скорее" передать их Киеву.

Такую идею Зеленский высказал в ходе общения по видеосвязи с университетским сообществом, политиками и общественными деятелями Швейцарии, сообщает пресс-служба украинского лидера.

"Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за те действия, которые Россия совершила против Украины", – подчеркнул президент Украины.

О реакции властей Швейцарии на данную резонансную инициативу Зеленского пока не сообщается.

Ранее Зеленский уже неоднократно обращался к руководству западных государств, которые заблокировали и арестовали различные активы России. Он предлагал как можно скорее конфисковать данные российские активы и немедленно направить их Украине. Однако пока ни одно западное государство на подобный шаг не пришло и к данному предложению Зеленского не прислушалось.