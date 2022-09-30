Путин отдал дань памяти погибшим защитникам и мирным жителям Донбасса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин отдал дань памяти погибшим защитникам и мирным жителям Донбасса, отметив также, что граждане имели полное право сделать на референдумах свой выбор.

«Конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в 1 статье устава ООН. Повторю - это неотъемлемое право людей, которое основано на историческом единстве. Здесь, в Новороссии сражались Румянцев, Суворов, Ушаков. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды в ВОВ. Мы всегда будем помнить героев Русской весны», - заявил российский президент во время своего обращения к нации в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в пятницу, 30 сентября.

Как писал сайт KP.RU, российский президент также заявил, что итоги референдумов, прошедших в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областях, показали однозначный выбор людей, проживающих в этих регионах.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии подписания договоров и выступления Владимира Путина