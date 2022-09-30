Путин объявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона становятся гражданами России навсегда

Владимир Путин сделал важное заявление о судьбе ЛДНР, Херсона и Запорожья Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей общая судьба с Россией. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе подписания договоров о вхождении в состав РФ четырех новых регионов.

"За выбором миллионов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - наша общая судьба и тысячелетняя история. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить", - отметил Путин.

"Как когда-то после революции нарезали кулуарно границы союзных республик, так и в 1991 году руководители поставили народ просто перед фактом. Допускаю, что они просто не понимали, что делают. Советского союза уже нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это не нужно. Мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее веры людей, которые считают себя частью России. Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое историческое Отечество", - добавил российский президент.

Ранее жители Донбасса и освобожденных РФ территорий юга Украины на референдумах высказали желание войти в состав России.