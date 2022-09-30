Путин заявил, что у Запада нет права даже заикаться о демократии

Президент РФ Владимир Путин сделал целый ряд важных антизападных заявлений в ходе своего выступления в Кремле Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин публично заявил о том, что Запад не имеет права "даже заикаться о демократии". По его мнению, западная система ценностей в настоящее время является крайне лживой и лицемерной.

"Построенный западом однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь. Запад вместо демократии использует подавление, эксплуатацию и порабощение," - отметил российских лидер в ходе своего большого выступления в Георгиевском зале Кремля перед церемонией подписания договоров о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

"Неоднократно строились планы интервенции России. До богатств России удалось добраться лишь в конце XX века. Нас тогда называли друзьями и партнерами. Из страны выкачали триллионы долларов. Мы это все помним, ничего не забыли", - добавил Путин, уточнив, что в 1990-е годы Россия фактически была "вассалом" "коллективного Запада".