Путин: Мы сражаемся за то, чтобы никому не пришло в голову, что нас можно вычеркнуть из истории

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас речь идет о борьбе «за справедливый и свободный путь», а прежде всего для самих россиян и страны

«Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь. Прежде всего для нас самих, для России. Страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности, по сути своей, преступна. Мы должны перевернуть эту страницу», - заявил российский президент, отметив, что «как прежде, уже не будет».

По его словам, на данный момент борьба идет за «то, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что наш народ и культуру можно вычеркнуть из истории». «Нам нужна консолидация истории. В основе такой истории должен быть суверенитет», - заявил глава государства

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