Борис Моисеев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Церемония прощания с известным певцом, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым, умершим 27 сентября 2022 года на 69-м году жизни, состоится 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища, где позже он будет похоронен. Об этом сегодня ТАСС сообщил арт-директор артиста Сергей Горох.

"Прощание пройдет 2 октября, в воскресенье, начнется с 12 часов, в траурном зале Троекуровского кладбища. Похоронят там же, в этот же день", - уточнил Горох.

Он также рассказал, что церемония пройдет в открытом режиме, Моисеев не будет кремирован. Также Горох добавил, что пока причина ухода из жизни певца точно не установлена.

Ранее стало известно, что умер российский певец Борис Моисеев. Об этом во вторник 27 сентября сообщил его арт-директор Сергей Горох. Певцу было 68 лет.

Также ранее сообщалось, почему Моисеев ушел из жизни в одиночестве и какие тайны унес с собой.