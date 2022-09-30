Посол РФ в Турции сообщил, что НАТО не исключает возможность ядерного удара по России Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты демонтируют механизмы контроля над вооружениями, представители государств НАТО заговорили о возможности применения ядерного оружия против РФ, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.

"На протяжении длительного времени НАТО все ближе и ближе подходит к нашим границам, и это справедливо вызывает тревогу у РФ. С нашей точки зрения, НАТО - это пережиток холодной войны, необходимость в котором отпала с ее окончанием. Но НАТО продолжает существовать, и, как мы можем наблюдать, этот альянс используется только в качестве инструмента внешней политики США", - отметил посол, выступая на конференции об урегулировании на Украине и роли Турции в нем в Университете Сакарьи.

Ерхов также добавил, что "по инициативе США демонтируются механизмы контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности, созданные поколениями переговорщиков".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.

Сегодня, 30 сентября, Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.