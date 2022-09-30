Главы МИД G7 заявили, что не признают вхождение новых территорий в состав России Фото: REUTERS

Главы МИД G7 заявили, что никогда не признают вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении.

Также главы МИД G7 вновь призвали Россию к прекращению спецоперации на Украине, выводу своих войск и военной техники с территории страны.

Сегодня, 30 сентября, президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.