Путин поблагодарил защитников Донбасса с Красной площади троекратным "Ура!"

Влпадимир Путин, фото: скриншот с видео

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня, 30 сентября, на Красной площади, поблагодарил защитников Донбасса троекратным “Ура!”.

“Мы знаем, кому обязаны сегодняшним днем. Мы обязаны нашим героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса, добровольцам. Мы сегодня здесь на Красной площади, а они - в бою, героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад. Поэтому в знак поддержки, благодарности, в знак признания их заслуг предлагаю отсюда, с красной площади, послать им сигнал поддержки. Предлагаю сделать это громко, так, чтобы за тысячи км они услышали. Троекратным "ура"”, - сказал глава государства.

Сегодня, 30 сентября, президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.