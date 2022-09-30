Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на намерение президента Украины Владимира Зеленского направить заявку на ускоренное вступление страны в НАТО и отказаться от переговоров с Россией.

"Будет верхом глупости принять их в альянс", - считает Davethejag.

"Заткнись, Зеленский! Воюй сам, ведь ты не захотел вести переговоры, чтобы избежать конфликта", - написал другой комментатор.

"Возможно, Западу следует прекратить поставлять ему наркотики и миллиарды долларов, тогда он согласится на дипломатические пути решения конфликта?" - задался вопросом royal windsor.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.