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Политика30 сентября 2022 17:29

Захарова прокомментировала заявку Зеленского на вступление «в НАТОвскую помойку»

Дипломат заявила, что России ползти исторически мешают крылья
Мария ПАВЛОВА
Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского о планах Украины по ускоренному вступлению в НАТО.

Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского о планах Украины по ускоренному вступлению в НАТО.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление официального Киева о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

«Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку», - написала Захарова в Telegram, отметив, что Россия стремится в будущее.

Захарова отметила, что Российская Федерация осознает, что находится в начале нелегкого пути.

«Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом!», - заявила дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявка на вступление Украины в НАТО будет подписана 30 сентября нынешнего года. Он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно.

Тем временем в пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.