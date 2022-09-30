Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России Фото: Олег ЧИРКОВ

Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Соглашения подписаны с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также председателями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким. Все эти регионы станут новыми субъектами Росийской Федерации.

Как писал сайт KP.RU, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.

Между тем ООН уже отказалась принимать итоги прошедших референдумов. Кремль в ответ заявил о намерении отстаивать свою позицию по этому вопросу.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии подписания договоров и выступления Владимира Путина