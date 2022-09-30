Путин подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В соответствии с документом, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в России пройдет призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, всего будет призвано 120 тысяч человек.

Также президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.