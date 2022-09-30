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Политика30 сентября 2022 17:59

Путин подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу

Призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря 2022 года
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Путин подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу

Путин подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В соответствии с документом, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в России пройдет призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, всего будет призвано 120 тысяч человек.

Также президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.