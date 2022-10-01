Китай и Индия воздержались от голосования в Совбезе ООН по присоединению Донбасса к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай и Индия воздержались от голосования в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с осуждением присоединения новых регионов к России, отметив, что Совбез ООН должен снижать напряжение, а не нагнетать его.

«Китай воздерживается от голосования по резолюции», - заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, отметив, что Совбез ООН должен быть объективным и беспристрастным, а сторонам конфликта необходимо найти путь к дипломатическому урегулированию.

По его словам, действия Совета Безопасности ООН должны быть направлены на разрядку ситуацию, а также на разрешение кризисных ситуаций, а не напротив.

Представитель Индии в ООН подтвердила, что страна намерена воздержаться от голосования. «Эскалация риторики и напряжения ни в чьих интересах, важно найти путь к возвращению к переговорам. Принимая во внимание всю развивающуюся ситуацию, Индия воздерживается от голосования», - заявила она.